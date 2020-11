In Francia proteste contro la legge per la sicurezza globale: scontri tra agenti e manifestanti

Dopo le proteste a Londra contro le nuove misure restrittive anti-Covid, arrivano immagini forti anche dalla Francia, dove in tantissimi stanno manifestando contro la legge per la sicurezza globale. In tanti stanno protestando a seguito delle polemiche date dal pestaggio di poliziotti al produttore Zecler, per il quale quattro agenti sono stati sospesi.

Non mancano gli scontri: secondo Le Figaro la polizia ha esploso lacrimogeni contro manifestati vestiti di nero ch ehannocercato di innalzare barricate davanti alle forze di sicurezza lanciando oggetti contundenti. I manifestanti stanno protestando a seguito dell’approvazione in prima lettura dall’Assemblea Nazionale del disegno di legge, che prevede una pena per la diffusione di immagini di agenti delle forze dell’ordine in servizio. Se la legge verrà approvata sarà vietato quindi pubblicare immagini di agenti in servizio, pena una multa di 45mila euro e fino ad un anno di reclusione.

Una “folla impressionante”, spiega Le Figaro, che racconta di una manifestazioen pacifica tra place de la Republique e de Bastille, e disordini, con scontri tra militanti antifascisti e polizia, nei pressi di place de la Bastille. Sembra inoltre che i manifestanti stiano rispettando le regole anti-Covid, indossando mascherine e mantenendo una giusta distanza interpersonale.