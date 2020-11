Proteste contro le restrizioni anti-Covid a Napoli: centinaia di persone a manifestazione nella notte

Una nuova manifestazione a Napoli contro le restrizioni anti-Covid si e’ svolta la scorsa notte sul lungomare di Mergellina a Napoli. Circa 200 dei centri sociali napoletani sono scesi in piazza con slogan, fumogeni e bengala. La protesta si e’ svolta in modo pacifico, sciogliendosi senza incidenti. Solo nel pomeriggio di ieri si era svolta un’assemblea cittadina del sindacato Usb e dei centri sociale “Mezzocannone occupato” e “Insurgencia”, dove sono emersi diversi pareri e posizioni. Una parte degli attivisti, infatti, con striscioni non firmati, si e’ poi recato sul lungomare, che era presidiato da numerose forze dell’ordine.