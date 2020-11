Pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Dpcm di approvazione dello statuto dell’Agenzia ItaliaMeteo

In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Dpcm, datato 24 settembre 2020, di “approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ‘ItaliaMeteo‘“, che coniuga meteorologia e climatologia e integra e ottimizza tutte le realtà di livello nazionale e regionale già presenti sul nostro territorio. ItaliaMeteo ha l’obiettivo di razionalizzare e organizzare i prodotti e servizi meteorologici, nonche’ i soggetti operanti in questo settore, raccordando le necessita’ operative con la ricerca e le necessita’ delle amministrazioni.