Putin si ritira per problemi di salute, la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: ha il morbo di Parkinson

Dall’Inghilterra la clamorosa indiscrezione: il presidente Vladimir Putin è pronto a lasciare il potere all’inizio del 2021 per motivi di salute. A lanciare la bomba è il The Sun, che citando fonti moscovite annuncia che Putin avrebbe il morbo di Parkinson e che per questo motivo lascerà la presidenza all’inizio del prossimo anno.

Il portavoce del Cremlino, però, parla di “totale assurdità. Non c’è niente da commentare, è una totale assurdità, il presidente sta bene e gode di eccellente salute”, ha dichiarato Dmitri Peskov. La notizia è alimentata da alcuni video recenti che mostrano il 68enne presidente russo con le gambe tremolanti e diverse smorfie di dolore in volto mentre stringe il bracciolo di una poltrona.

Secondo i rumors sembra che sia la compagna di Putin, l’ex ginnasta Kabaeva, a chiedere al presidente di ritirarsi. Rumors rafforzati dal deposito in parlamento di una bozza di legge che lo nomina senatore a vita dopo le dimissioni, garantendogli immunità da inchieste penali fino alla morte.

“C’è una famiglia che ha grande influenza su di lui. Intende rendere pubblici i suoi piani pe ril passaggio dei poteri a gennaio“, ha dichiarato l’esperto politologo russo Valery Solovei.