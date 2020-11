Qual è il significato della parola avocado?

L’avocado è uno dei frutti più in voga negli ultimi anni. Questo frutto spopola soprattutto tra i giovani, usato in tantissime ricette e per seguire un regime alimentare sano. Ma non tutti coloro che amano mangiare questo frutto conoscono il vero significato del suo nome.

La parola avocado deriva dalla lingua Nahuatl, degli Aztechi, nello specifico dal termine ahuacatl ed il suo significato lascerà stupiti molti amanti del frutto. Il significato della parola avocado è “testicolo”: il nome è stato scelto dalle popolazioni native dell’America centro-meridionale che coltivavano il frutto, per dare un nome evocativo della morfologia del frutto.