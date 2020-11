Qualità dell’aria: a Milano è “scarsa”, particolato oltre i limiti

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) della Lombardia ha qualificato come “scarsa” la qualità dell’aria di Milano, piazzando la città al penultimo dei cinque livelli previsti (da “molto buona” a “molto scarsa”).

Secondo Arpa la media di Pm10 registrata in città nelle scorse 24 ha superato i limiti dei 50 microgrammi per metro cubo d’aria.

I risultati raccolti dalle quattro centraline poste in città sono i seguenti: Marche 54, Pascal 52, Senato 56 e Verziere 51.

Negativo anche il dato del particolato Pm2.5, che nelle centraline di Pascal e Senato ha raggiunto rispettivamente 40 e 45 microgrammi per metro cubo d’aria rispetto al valore limite fissato in 25.