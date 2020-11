Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport disponibili in edizioni speciali [FOTO]

Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport sono disponibili in nuove Edizioni Speciali, con una selezione di efficienti versioni ibride e il più avanzato sistema di infotainment Land Rover: il “Pivi”

– Lusso e Raffinatezza: la nuova Range Rover Evoque Autobiography è un blend di sofisticati dettagli stilistici: lusso Range Rover e interni raffinati e supertecnologici

– Nuova Potenza: la “Discovery Sport Black” con motore Ingenium da 290 CV offre raffinatezza e prestazioni superiori

– Nuovi motori: accanto alla recentissima P300e Plug-in, sono disponibili varie motorizzazioni Mild Hybrid potenti ed efficienti, che comprendono due nuovi propulsori Ingenium diesel. Debutta sull’Evoque l’Ingenium a benzina tre cilindri da 1.5 litri

– Il più recente infotainment: il nuovo avanzato sistema Pivi è disponibile su entrambi i modelli. La struttura del nuovo menu è intuitiva e consente di accedere con due tocchi alle funzioni più usuali, da una singola schermata iniziale

– Maggiore connettività: Spotify è per la prima volta integrata nel menu dell’infotainment, con dati inclusi*, connettività Bluetooth per due smartphone in contemporanea, e ricarica wireless con opzione ** dell’amplificatore di segnale

– Software-Over-The-Air: La SIM del dual modem integrato consente gli aggiornamenti software programmati senza necessità di recarsi in Concessionaria per le ultime versioni delle app, dei servizi e del software del veicolo †

– Benessere degli occupanti: il nuovo sistema di filtrazione dell’aria □ elimina dalla cabina i particolati, gli allergeni, i pollini ed anche gli odori. Controllo dei livelli sul touchscreen

– Sistemi di Assistenza alla Guida intelligenti: le nuove tecnologie comprendono il sistema 3D Surround Camera ed il Rear Collision Monitor

– Già disponibili per gli ordini: la nuova Range Rover Evoque è ordinabile con prezzi a partire da 40.500€. La nuova Discovery Sport è ordinabile con prezzi a partire da 39.410€. Per configurarle, vai nelle apposite sezioni sul sito: www.landrover.it

I bestseller SUV compatti Land Rover – Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport – sono oggi ancora più efficienti e connessi, ed offrono l’avanzato infotainment Pivi, nuove efficienti motorizzazioni benzina e diesel mild-hybrid, ed esclusive Edizioni Speciali.

Mentre la famiglia Range Rover celebra il cinquantesimo anniversario, la nuova Range Rover Evoque Autobiography si pone al vertice della gamma dei SUV compatti, con tutto il lusso e la raffinatezza firmati Range Rover negli ultimi cinque decenni. L’ammiraglia Evoque Autobiography vanta un design esterno elegante ed interni lussuosi, ed è disponibile anche in versione ibrida, per chi desidera un SUV ancora più sostenibile ed efficiente.

Il professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di Land Rover, dichiara: “La Range Rover Evoque Autobiography, moderna e sofisticata dentro e fuori, mantiene tutte le promesse Range Rover. Fin dalla prima apparizione nel 2010 ha affascinato il pubblico, ed oggi i particolari come il lettering in rame e i dettagli esterni la rendono ancor più sofisticata.”

Quest’anno è disponibile la nuova Evoque Nolita Edition, con tetto a contrasto in Nolita Gray. Ispirata ai quartieri alla moda di New York City, e sulla base dell’allestimento S, questa Special Edition offre una attenta selezione di opzionali, ed è disponibile anche in versione ibrida Plug-in P300.

La “Discovery Sport Black” aggiunge un elemento sportivo alla gamma. Il suo turbo benzina da 290 CV offre performance fluide e raffinate, mentre un gran numero di dettagli stilistici interni ed esterni, si combinano in un perfetto blend di estetica accattivante, versatilità per la famiglia e capacità all-terrain caratteristiche della Discovery Sport.

Dopo il lancio degli ibridi Plug-in P300 agli inizi del 2020, per la Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport sono disponibili nuovi motori aggiuntivi.

Due di questi, sono i quattro cilindri Ingenium di prossima generazione, entrambi con tecnologia MHEV. Con uno starter a cinghia ed un pacco batterie, i veicoli MHEV recuperano l’energia normalmente persa in decelerazione rinviandola alla batteria da 48 Volt del veicolo. Il risultato è un sistema stop-start più fluido e con minore consumo di carburante, che offre i benefici dell’elettrificazione senza la ricarica via cavo.

Disponibili con potenze di 163 CV e 204 CV, più potenti ed efficienti dei propulsori che sostituiscono, presentano rispettivamente emissioni di CO2 pari a 131 g/km e 139 g/km e consumi di 5.0 l/100 km e 5.2 l/100 km per la Range Rover Evoque, e CO2 pari a 132 g/km e 140 g/km con consumi di soli 5.0 l/100 km e 5.3 l/100 km per la Land Rover Discovery Sport.

Il primo Ingenium 3 cilindri a benzina da 1.5 litri che equipaggia l’Evoque – il P160 – è abbinato ad una trasmissione automatica ad otto rapporti ed offre un accesso efficiente e raffinato al mondo Evoque. Il P160 – lo stesso motore della versione Plug-in P300e – eroga 160 CV (118 kW) con 260 Nm di coppia, offre performance ed economia, grazie anche alla leggerezza della struttura e alla trazione anteriore Δ.

I clienti delle Discovery Sport e delle Evoque avranno sempre a disposizione un’ampia scelta di motori a benzina con il P200, il P250 ed il P300, tutti con tecnologia MHEV.

In entrambi i veicoli, l’esperienza digitale è totalmente trasformata, grazie alla presenza del nuovo infotainment Land Rover: il Pivi. Il sistema, con dati e batteria separati, si avvia istantaneamente.

Gli aggiornamenti software sono disponibili over-the-air tramite la connessione integrata no cost, e possono anche essere programmati negli orari preferiti. Questo assicura sempre le versioni più recenti delle mappe e delle app, senza necessità di alcuna visita in Concessionaria. Questo sistema è possibile grazie alla Electrical Vehicle Architecture, ed è disponibile in versione Pivi standard o Pivi Pro, con navigatore integrato, dall’allestimento S ΔΔ.

Lo streaming di media e musica non mai stato più semplice; Spotify è per la prima volta integrato nel menu di infotainment – inclusi dati* – e Bluetooth connette due smartphone contemporaneamente. E’ anche presente la ricarica wireless, con l’opzione dell’amplificatore di segnale**. La nuova Activity Key, chiave di prossimità di seconda generazione, può bloccare e sbloccare le portiere ed accendere il motore. Il dispositivo è impermeabile, indossabile, a prova d’urto e oggi incorpora un orologio LCD.

Alex Heslop, Director of Electrical Engineering di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “L’infotainment dei nostri bestseller è trasformato dalla nuova struttura dell’impianto elettrico e dal Pivi. Il software e l’hardware sono nuovi, e rendono le Range Rover Evoque e le Land Rover Discovery Sport ancor più digitalmente connesse. Oggi il sistema è simile ad uno smartphone per reattività e facilità d’uso, e migliora costantemente grazie agli aggiornamenti Software-Over-The-Air.”

Oggi è possibile controllare la qualità dell’aria in cabina dal touchscreen, attivando il nuovo sistema Cabin Air Filtration□. Il dispositivo, che si aggiunge alla corrente Cabin Air Ionisation, elimina particolato, allergeni, pollini e perfino odori intensi. Il sistema arriva a filtrare particolato pari e inferiore ai PM2.5. Attivata la modalità “Purify”, il dispositivo filtra e controlla l’aria interna in rapporto a quella ambientale. Il touchscreen conferma che l’aria in cabina è più pura di quella esterna.

Completa gli altri aggiornamenti tecnologici, il ventaglio di sistemi avanzati di assistenza alla guida, che ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP. Il nuovo Rear Collision Monitor controlla tramite un radar il posteriore del veicolo, che è così pronto a ridurre la violenza di un eventuale impatto; il 3D Surround Camera controlla l’area circostante il veicolo fino alla velocità di 30,6 km/h per facilitare le manovre e le la navigazione su terreni difficili.

I nuovi dispositivi affiancano il ClearSight Ground View e il ClearSight Rear View Mirror; il primo con videocamere intelligenti rende visibile il terreno sotto il cofano, e il secondo incrementa la visibilità trasformando il retrovisore in uno schermo ad alta definizione.