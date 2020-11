Rapina in banca a Milano: dipendenti tenuti in ostaggio, rapinatori scappano dalle fogne [VIDEO]

Una rapina in banca e’ in corso a Milano, alla filiale del Credit Agricole in via Stoppani all’angolo con piazza Ascoli a Milano. I rapinatori hanno fatto irruzione all’interno della filiale del Credit Agricole in piazza Ascoli, a Milano, e tengono in ostaggio i dipendenti della banca. L’incubo è iniziato all’orario di apertura alle 8.35. Non e’ ancora chiaro se al momento del loro ingresso ci fossero anche clienti.

All’esterno sono arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un’area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. La situazione e’ in stallo, potra’ risolversi solo con la resa dei rapinatori o con l’irruzione da parte degli agenti, scenario quest’ultimo che si vuole evitare a tutti i costi. Sul posto sono state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. Al momento, infatti, non risultano feriti.

AGGIORNAMENTO

I rapinatori sarebbero scappati dalle fogne. Al momento il personale del 118 sta facendo accertamenti su almeno due dipendenti che si trovavano all’interno della banca e che non sono stati feriti. La piazza, al centro di alcune arterie della zona adiacente al centro di Milano e’ ancora bloccata. Diversi bus e tram sono fermi ai lati della piazza.