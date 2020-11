“Biden chiama subito gli scienziati anti Covid“, “Regioni, il pasticcio dei dati. I medici: bisogna chiudere tutto“, “La sfida di Biden: lotta al virus“, “Covid, cambio zona per 6 Regioni“, “Conte: il governo non è mai andato in vacanza“: questi alcuni dei titoli che campeggiano oggi, 9 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese.

Ecco la rassegna stampa.