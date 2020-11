Il razzo Vega finisce fuori rotta, missione fallita: ha deviato dalla traiettoria dopo 8 minuti dal decollo

Lanciato dalla base di Kourou, in Guyana francese, il razzo Vega: nell’ambito della missione VV17, doveva portare in orbita due satelliti, Seosat–Ingenio per l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la Spagna, e Taranis per l’agenzia spaziale francese CNES, ma ha deviato dalla traiettoria prevista appena 8 minuti dopo il decollo.

L’ESA dichiarato fallita la missione: l’Agenzia ha già iniziato ad analizzare i dati per accertare la causa dell’errore e i responsabili si presenteranno alla stampa nel complesso spaziale di Kourou entro oggi per fornire aggiornamenti sull’accaduto.

Per il lanciatore europeo costruito da Avio si trattava del 17° lancio dalla sua introduzione nel 2012 e del 2° di quest’anno, dopo il successo il 3 settembre della missione VV16 con il debutto del dispenser SSMS (Small Spacecraft Mission Service) che ha consentito di mettere in orbita 53 tra micro e nano satelliti.