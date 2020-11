Il 2020 ci ha fatto riscoprire pizzaioli e panettieri: il regalo perfetto per Natale? Fornetto per pizza e macchina del pane, ora scontati su Amazon

L’emergenza coronavirus ha fatto riscoprire tante vecchie passioni, accantonate per la mancanza di tempo. Col lockdown tanti sono stati gli italiani che si sono divertiti ai fornelli, in cucina in generale. Tantissimi sono coloro che si sono riscoperti pizzaioli e panettieri: ogni giorno dalle case degli italiani provenivano avvolgenti profumi, da far venire l’acquolina in bocca.

Con le nuove misure restrittive e le varie chiusure per Regione, tanti sono coloro che sono tornati a divertirsi in cucina e a ‘panificare’ ogni giorno per parenti e amici (con consegne a domicilio, dove è consentito, ma a distanza di sicurezza). Ecco quindi che amici e parenti sono agevolatissimi nella scelta del regalo di Natale perfetto! Niente di meglio di macchine del pane, impastatrici/planetarie e fornetti per la pizza.

Ancora per poche ore, su Amazon, grazie alle offerte del Black Friday, è possibile trovare tanti di questi prodotti a prezzi vantaggiosi.

