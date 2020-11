“La Regina Elisabetta e Pelè sono morti”, l’annuncio shock di una radio francese: il necrologio è partito per errore

La radio francese Rfi ha ‘decretato’ la morte della regina Elisabetta, ma era un errore. Sul sito dell’emittente sono stati pubblicati una serie di necrologi già pronti, ovvero quelli che nel linguaggio giornalistico si chiamano ‘coccodrilli’, di diverse figure importanti: oltre alla regina britannica vi erano anche quelli della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, dell’ex presidente americano Jimmy Carter, del leader cubano Raul Castro, dell’attore Clint Eastwood, dell’attrice Brigitte Bardot e del calciatore Pelè. La pubblicazione di “centinaia” di ‘coccodrilli’, come vengono chiamate nei media le biografie di personaggi importanti, preparati in anticipo e pronti a essere usati, è avvenuta durante “la migrazione dal sito di Rfi verso un nuovo sistema di pubblicazione dei contenuti“. La radio ha subito rettificato, sostenendo che si è trattato di “un problema tecnico” sul quale si sta “lavorando per rimediare a questo serio bug e determinare cause e responsabilità“. “Offriamo le nostre scuse alle persone interessate e a coloro che ci seguono e si fidano di noi”, ha aggiunto l’emittente pubblica francese.