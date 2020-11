Richiamato latte in vendita alla Lidl: le confezioni non sono sterili, non consumare e riconsegnare [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per latte in vendita in alcuni supermercati Lidl. Si tratta, nello specifico, di Latte intero UHT, a marchio Milbona prodotto da Candia, nello stabilimento di CHEMIN DES MINES 3 RUE DE LA CONVENTION, 38200 Vienne (Francia). Con data di scadenza indicata in 11/02/21, venduto in un unità da 1 litro; Lotto n° 20288 – Linea di confezionamento 34.

Il motivo del richiamo è indicato in “Potenziale perdita di sterilità delle confezioni“. Nelle avvertenze si legge: “EAN prodotto 20036768. Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso,

anche senza presentazione dello scontrino. Il prodotto è stato distribuito in un limitato numero di punti vendita del Nord Italia”.