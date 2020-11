Richiamo urgente per olio di semi ritirato dal mercato italiano: contiene sostanze tossiche [MARCHIO E LOTTI]

Da settimane, ormai, il Ministero della Salute italiano sta pubblicando una serie di richiami alimentari riferiti a prodotti da forno contenenti semi di sesamo proveniente dall’estero e contaminati da ossido di etilene, sostanza pericolosa per la salute. Potete consultare tutti i richiami in questione nelle nostre pagine dedicate ai Richiami alimentari.

Ora, alla lista dei prodotti ritirati, si aggiunge – come segnalato dal RASFF – anche olio che contenente spremitura di semi di sesamo contaminati, provenienti dall’India. L’ossido di etilene ha inquinato i semi utilizzati in diversi altri prodotti. L’olio di semi in questione è venduto negli ipermercati Bennet ed è stato richiamato con urgenza. E’ venduto in bottiglie di vetro da 250 ml, a marhcio YES ORGANIC commercializzato con il nome JOE&CO SRL, con sede dello stabilimento in via Della Tecnica, 94 a Camisano Vicentino.

Ci sono almeno due lotti ritirati:

L16086323, con scadenza 18/05/2021;

L16086007, con scadenza 07/07/2021.

L’avviso pubblicato sul sito web della catena di supermercati precisa di “Non consumare i prodotti e riportarli al punto vendita”.