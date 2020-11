Tutti in classe dal 7 gennaio: nel Dpcm del 3 dicembre l’obiettivo rientro a scuola è ai primi posti

Il 7 gennaio gli studenti potrebbero tornare tutti in classe. E’ l’orientamento prevalente nel governo, in vista del varo del nuovo dpcm previsto per il 3 dicembre, con le misure anti contagio da Covid. Nel vertice di venerdi’ notte Conte e i capi delegazione non hanno preso una decisione finale: “La discussione sulla scuola e’ ancora aperta”, viene spiegato. Ma fonti dei diversi partiti di maggioranza confermano che i ragazzi delle superiori dovrebbero tornare in classe solo all’inizio del nuovo anno, mentre a dicembre proseguirebbe per loro la didattica a distanza anche nelle zone gialle. Aprire a dicembre – e’ il ragionamento – vorrebbe dire portare i ragazzi in classe una o due settimane al massimo prima di richiudere a Natale: meglio fissare fin d’ora l’orizzonte di gennaio.