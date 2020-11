Roma, a piazza Venezia torna “Spelacchio”: “Vogliamo che queste luci mantengano accesa la speranza di un Natale sereno”

“Anche quest’anno torna il nostro “Spelacchio“, l’albero di Natale di Roma ormai famoso in tutto il mondo”. Lo annuncia il sindaco di Roma Virginia Raggi. Questa notte inizieranno le operazioni di montaggio e allestimento a Piazza Venezia. Sarà un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di circa 23 metri di altezza e con un diametro della chioma alla base di 12 metri. Sarà illuminato con 100mila luci a led e decorato con 800 sfere in quattro colori: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. Il costo di trasporto, installazione e allestimento sarà di circa 140mila euro, a carico di Roma Capitale.

Ad inaugurarlo, come da tradizione, il prossimo 8 dicembre sarà il sindaco di Roma Virginia Raggi. “In questo momento difficile per tutti i cittadini vogliamo che queste luci mantengano accesa la speranza di un Natale sereno ma soprattutto diano la forza a tutti noi per resistere e superare insieme la sfida dell’emergenza sanitaria“, dichiara Raggi.