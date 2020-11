Salah positivo al Covid va al matrimonio del fratello e balla con la mascherina sul mento: media egiziani gridano allo scandalo

Il sindaco della citta’ natale di Mohamed Salah in Egitto ha assicurato che il calciatore del Liverpool ha rispettato le regole di distanza e protezione in occasione del matrimonio del fratello, al quale ha partecipato prima di scoprire di essere positivo al Covid-19. Il 28enne Salah è asintomatico ma in isolamento da ieri quando si è saputo l’esito del test effettuato in vista di una partita da sostenere con la nazionale dell’Egitto. Alcune foto della cerimonia di nozze del suo fratello Nasr, nella citta’ di Nagrig, lo hanno immortalato mentre partecipa alle danze con la mascherina abbassata sul mento. Il sindaco Maher Shtiyah ha dichiarato ai media egiziani che gli invitati erano fra i 60 e i 70, tutti parenti degli sposi, che l’abbassamento della mascherina era solo per la fotografia e che le distanze sono sempre state mantenute. Oltre che al matrimonio, prima di sapere di essere stato contagiato Salah ha anche partecipato al festeggiamento della Associazione egiziana del calcio (EFA) in quanto primo egiziano a vincere sia la Premier League che la Champions. Il presidente dell’Efa ha assicurato che il calciatore e’ rimasto solo 5 minuti alla cerimonia e che ha rispettato le regole. L’attaccante non potra’ partecipare alla partita di qualificazione per la Coppa d’Africa fra Egitto e Togo e potrebbe perdere anche le due prossime partite del Liverpool.