Samoa non è più Covid-free: primo contagio nell’arcipelago

Le isole Samoa, nell’Oceano Pacifico, non sono più Covid-free: lo ha confermato il responsabile della sanità di Samoa, Leausa Take Naseri, precisando che è risultato positivo un cittadino samoano di 70anni, rientrato da Melbourne, in Australia, e atterrato all’aeroporto della capitale Apia il 13 novembre.

“Confermiamo che c’è un caso positivo dopo che ieri abbiamo testato tutti i 274 passeggeri che erano sul volo e che sono stati messi in quarantena. Il loro periodo di quarantena termina domani“, ha affermato il medico. L’uomo è stato trasferito insieme alla moglie in una struttura per l’isolamento, ma quest’ultima “è risultata negativa. Le sue condizioni vengono monitorate, ma in questa fase non ha sintomi, non ha febbre, non ha sintomi riconducibili a una polmonite o a un’influenza“.