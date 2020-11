Sanità in Calabria, Gino Strada: “Accordo Emergency-Protezione Civile, iniziamo a lavorare già domani mattina”

“Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione Civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al piu’ presto. Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”. Lo rende noto Gino Strada, fondatore di Emergency, attraverso i suoi canali social.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato l’associazione di volontariato Emergency per supportare la gestione dell’emergenza Covid-19 nella regione Calabria. Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto si è ritenuto che l’Associazione Emergency possa contribuire a rispondere ad urgenti esigenze di assistenza socio-sanitaria alla popolazione, come la gestione di strutture ospedaliere campali o il supporto all’interno dei Covid Hotel, nonché nei punti di triage delle strutture ospedaliere. Già a partire dalla giornata di domani l’associazione sarà attiva sul territorio.