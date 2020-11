Sanità in Calabria, il neocommissario Longo: “Problematiche molto scottanti, cercherò di dare qualcosa di concreto ai cittadini”

“Mi trovero’ di fronte a problematiche molto scottanti. Vado in Calabria per cercare di dare qualcosa di concreto alla popolazione. Ci vado con il background professionale che mi porto dietro. Mi insediero’ tra pochissimo e mi rendero’ subito conto di quella che e’ la situazione in modo reale“. Lo ha detto il neocommissario straordinario per la Sanita’ in Calabria, Guido Longo, intervenendo alla trasmissione Titolo V, su Rai 3. “Sono un uomo delle istituzioni, se il governo mi chiama io rispondo, non ho altre problematiche e non me le pongo – ha aggiunto -. Penso che trovero’ parecchia collaborazione”. Una delle prime cose di cui si occupera’ il nuovo commissario saranno gli ospedali chiusi “che sono controindicati nel momento attuale di ondata Covid”.

Longo ha inoltre svelato che la telefonata del premier Conte e dal ministro Lamorgese e’ arrivata oggi pomeriggio e di non aver ancora sentito il presidente pro tempore Spirli’.