Sanità in Calabria, Spirlì: “11 anni di commissariamento hanno peggiorato la situazione”

“Undici anni di commissariamento non solo non hanno risolto ma hanno addirittura peggiorato la situazione calabrese, e negli ultimi 18 mesi sono stati addirittura l’iceberg, il fondo dell’iceberg, perche’ in questi 18 mesi non e’ stato affrontato nemmeno il piano di emergenza per il Covid“: lo ha spiegato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, intervenendo Sky Tg 24 Start. “Noi oggi siamo in una situazione veramente drammatica, drammatica. Non possono venirci a dire ‘aprite gli ospedali che sono chiusi’, sapendo che la Regione non puo’ farlo perche’ non ne ha la competenza. I commissari sono scappati via perche’ purtroppo hanno dimostrato tutta la loro inadeguatezza e tutta questa storia non puo’ continuare“.