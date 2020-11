Sardegna, il maltempo trasforma le Cascate di Lequarci nelle “Niagara del Mediterraneo” [FOTO e VIDEO]

Le Cascate di Lequarci sono le più spettacolari della Sardegna: si trovano nel territorio di Ulassai, nell’Ogliastra, in provincia di Nuoro, e sono famose per il loro salto di oltre 50 metri e l’ulteriore dislivello di altri 75 metriper impetuose “rapide”, prima di alleggerirsi in una serie di piccoli laghetti. La particolarità di queste cascate è che compaiono soltanto dall’autunno alla primavera, durante la stagione piovosa, mentre d’estate l’area è completamente secca. Molto ma molto raramente, però, si sono viste così cariche come oggi. Ad immortalarle è stata la bravissima Erminia Loddo, che ha pubblicato foto e video mozzafiato dello scenario di stamattina.

Gli appassionati della montagna hanno organizzato un trekking proprio per la giornata di domani, Domenica 29 Novembre, quando il meteo tornerà buono e splenderà il sole in tutta l’isola. “Finalmente le abbondanti piogge autunnali ci regalano il ritorno dell’imponente e maestosa cascata di Lequarci“, hanno scritto nell’evento gli organizzatori di “Sardinia E-motion”. “Per domani e per tutta la prossima settimana proponiamo un’escursione che ci regalerà paesaggi incantanti e scenari mozzafiato. Un trekking molto panoramico con qualche dislivelli adatto a chi abbia voglia di fare una bella camminata in mezzo alla natura, circondato dal verde e dai suoni del bosco. Saliremo sulle cime dei Tacchi tra anfratti naturali e se saremo fortunati potremo scorgere le tracce di animali selvatici che dimorano in questi luoghi come ad esempio il cinghiale o il cervo sardo. Tra lecci secolari, sorgenti ei colori autunnali, passeremo una splendida giornata! E poi ci sono le cascate….che te lo dico a fa??”.

PERCORSO TREKKING

DIFFICOLTÀ’: E (escursionisti) percorso adatto a chi è abituato a camminare per lunghi tragitti e in buona forma fisica

LUNGHEZZA: Sentiero circa 12 km

DISLIVELLO: 200 metri

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento comodo ed a strati, scarpe da trekking, giacca vento, eventuale cambio da lasciare nel mezzo, protezione solare, acqua a sufficienza (si consigliano 2 litri), snack, frutta, zainetto, pranzo al sacco.

L’escursione sarà condotta da guide regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed associate Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).

Verranno attuate tutte le disposizioni di sicurezza Covid 19

ESCURSIONI A RIUFIUTI ZERO! NON LASCIAMO TRACCE DEL NOSTRO PASSAGGIO

