SARS-CoV-2, oggi l’Italia ha superato i 50.000 morti: solo 3 Paesi hanno fatto peggio nel mondo [DATI]

Oggi, come abbiamo visto nel bollettino ufficiale, l’Italia ha superato i 50.000 morti da SARS-CoV-2: una cifra enorme per il nostro Paese, che dall’inizio della pandemia e cioè dallo scorso mese di Febbraio ha accertato precisamente 50.453 decessi. Una cifra certamente sottostimata rispetto al dato reale, come confermano i dati ISTAT sulla mortalità.

In termini assoluti, l’Italia è il 6° Paese al mondo per numero di morti per SARS-CoV-2: ne hanno di più soltanto gli USA (262.781), il Brasile (169.213), l’India (134.088), il Messico (101.676) e il Regno Unito (55.230). In realtà, però, sono tutti Paesi con un numero di abitanti enorme rispetto all’Italia, infatti il numero di morti in rapporto alla popolazione – quindi molto più indicativo per la reale incidenza del virus – è inferiore per tutti e 5 gli Stati che precedono l’Italia. In realtà l’unico dato reale per capire quali sono i Paesi più colpiti dalla pandemia è il tasso di mortalità, cioè il numero di morti rapportato alla popolazione. In base a questo dato, l’Italia è il 4° Paese più colpito al mondo dopo Belgio, Perù e Spagna.

Ecco la classifica dei primi 50 Paesi con il più alto numero di morti per ogni milione di abitanti (dati aggiornati ad oggi, Lunedì 23 Novembre):

Belgio 1.345 Perù 1.074 Spagna 911 Italia 835 Argentina 816 Regno Unito 812 Brasile 794 USA 792 Cile 788 Messico 785 Bolivia 759 Francia 746 Ecuador 744 Colombia 691 Repubblica Ceca 671 Svezia 633 Iran 536 Romania 530 Paesi Bassi 522 Portogallo 390 Polonia 364 Sudafrica 351 Canada 303 Iraq 296 Ucraina 254 Russia 250 Tunisia 238 Guatemala 227 Giordania 225 Repubblica Dominicana 212 Germania 172 Arabia Saudita 165 Grecia 157 Turchia 146 Marocco 143 Azerbaijan 114 Kazakhstan 103 India 97 Filippine 74 Egitto 64 Indonesia 58 Algeria 52 Nepal 46 Afghanistan 43 Bangladesh 39 Pakistan 35 Myanmar 32 Venezuela 31 Sudan 27 Kenya 26

Purtroppo, qualora il trend non dovesse bruscamente invertirsi, nei prossimi dieci giorni l’Italia rischia di superare sia la Spagna al 3° posto nella classifica dei Paesi più colpiti al mondo dal SARS-CoV-2, sia il Regno Unito al 5° posto dei Paesi con il più grande numero di morti assoluti.