Scene folli nei Lidl italiani: punti vendita presi d’assalto per scarpe, calze e ciabatte della catena di supermercati tedesca

File, resse e… risse nei Lidl di Roma e di tutt’Italia! Nonostante l’emergenza coronavirus le persone non hanno avuto paura di recarsi davanti ai punti vendita della famosa catena di supermercati tedesca per fare scorta di… scarpe. Proprio così: nella Capitale italiana in tantissimi si sonor recati oggi al Lidl per acquistare delle sneakers gialle, rosse e blu a 12,99 euro, ma anche calzini di spugna col logo Lidl a 2,99 e ciabatte dai 3,99ai 4,99, andate tutte e ruba!

Le scarpe Lidl avevano conquistato il resto dell’Europa già nei mesi scorsi, ma solo oggi sono arrivate in Italia dove gli scomparti ad esse dedicate sono rimasti presto vuoti. Sono in pochi però coloro che le hanno acquistate per uso personale: in tantissimi, infatti, le hanno messe in vendita sul web: su eBay, Marketplace e tanti altri siti online spuntano infatti i capi Lidl a prezzi incredibili, dai 100 euro fino ai 2000.

Scene davvero folli.