Tutti pazzi per le scarpe del Lidl, la testimonianza di un giovane romano: “aggredito e violentato” [VIDEO]

Scene incredibili dai Lidl di tutt’Italia: i punti vendita sono stati presi d’assalto per l’arrivo di scarpe, calzini e ciabatte della catena di supermercati tedesca.Folla, resse e rissa nei Lidl: una clamorosa testimonianza arriva da Roma, dove un giovane ragazzo è stato aggredito.

Il giovane ha postato sui suoi profili social i video della sua esperienza al Lidl di Via Magliana a Roma: in cammino verso il punto vendita prima delle 8 del mattino, il ragazzo è stato aggredito da altri clienti. “Assaltato, la gente voleva le scarpe che avevo nel mio carrello, la gente mi minacciava”, ha raccontato prima di mostrare i video nei quali un signore ha anche minacciato di picchiarlo, facendo finta di prendere una bottiglia dagli scaffali per colpirlo.