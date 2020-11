Scene davvero imbarazzanti: l’avvocato di Trump suda durante la conferenza e la tinta gli cola sul viso [FOTO e VIDEO]

Arrivano dagli States delle immagini davvero clamorose, esilaranti, che riguardano Rudy Giuliani. Momenti imbarazzanti per l’ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump. A causa, forse, dell’eccessivo caldo durante la conferenza stampa, sul volto di Giuliani è accaduto qualcosa che non è passato inosservato: la tinta si è ‘sciolta’ e ha iniziato a colare sul viso dell’avvocato.