Sci: a Capracotta pronti per l’apertura, ma nel rispetto delle regole per tutelare la salute

“Stiamo lavorando per aprire gli impianti per lo sci alpino di Monte Capraro, consapevoli però che la priorità è la tutela della salute. Non mi ribellerò affatto se il Dpcm dovesse prevedere la chiusura“. E’ quanto dichiarato all’ANSA dal sindaco di Capracotta, Candido Paglione; nella zona ci sono due impianti, Monte Capraro e Prato Gentile, quest’ultimo per lo sci da fondo. “Un conto è lo sci alpino – precisa Paglione – dove l’assembramento è difficile da evitare, un’altra cosa è lo sci di fondo perché ci sono molti spazi a disposizione ed è uno sport individuale. Noi stiamo facendo una corsa contro il tempo per Monte Capraro. L’impianto è rimasto chiuso da tre anni e, ora, potendo utilizzare un finanziamento della Regione per la messa in sicurezza, stiamo facendo di tutto per aprire. Inoltre la Regione ha inserito Capracotta nella gara d’appalto per la gestione degli impianti insieme a Campitello Matese (Campobasso): per la prima volta la montagna molisana viene riconosciuta come un’entità unica. Credo – conclude – però che la prudenza di Conte sia condivisibile, non possiamo rischiare una terza ondata di pandemia”.