Scienza, come è nata la vita? Ce lo dice Alchemy: un algoritmo sviluppato per spiegare le origini della vita

Una delle domande più frequenti, che viene posta soprattutto da bambini e ragazzini è: quali sono le origini della vita? Dopo ‘perchè nasciamo’ e ‘perchè moriamo’, tutti gli uomini vorrebbero sapere dove ha origine la vita: a dare una risposta ben precisa ci pensano gli esperti dell’Accademia polacca delle scienze e dell’Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) in Corea del Sud, che hanno identificato un albero delle origini della vita chimico.

Gli esperti hanno creato Alchemy, un algoritmo sviluppato per studiare e spiegare le origini della vita: “Miliardi di anni fa prima che i primi abitanti apparissero sulla Terra, erano presenti solo semplici composti chimici, come acqua, azoto e metano. Una delle domande piu’ antiche della scienza riguarda il modo in cui queste sostanze si siano combinate in modo da dare origine a organismi complessi e viventi“, ha spiegato Bartosz Grzybowski dell’UNIST.

Il software Alchemy ha simulato le reazioni chimiche che si verificherebbero in determinate condizioni e tra specifici composti chimici dopo la scoperta del team di alcune sostanze che potrebbero essere formate da alcuni componenti presenti sul nostro pianeta all’origine della vita.

“Gli algoritmi sono ovunque al giorno d’oggi. ma la creazione di algoritmi che aiutano a calcolare l’origine della vita e’ piuttosto impegnativa. Spesso la ricerca si concentra sull’identificazione di un’idea relativamente semplice che potrebbe fare la differenza, ma nulla collega l’intuizione alle migliaia di fattori in modo sistematico“, ha aggiunto Fazale Rana, biochimico e cofondatore di Reasons To Believe, un think tank creazionista cristiano che promuove il creazionismo cristiano progressista.