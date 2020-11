Scienza, nuovi tipi di neuroni nei moscerini della frutta: la scoperta degli scienziati della New York University

Sviluppare un atlante dell’espressione genica dei neuroni e documentare la diversita’ delle cellule cerebrali. Gli esperti della New York University hanno ottenuto questo risultato grazie ad uno studio pubblicato sulla rivista Nature, creando una mappa dello sviluppo delle cellule cerebrali, usando il sequenziamento genico e l’apprendimento automatico per classificare più di 250 mila neuroni del cervello dei moscerini della frutta.

“Abbiamo scoperto che l’espressione genica e’ piu’ diversificata durante lo sviluppo e identificato un nuovo tipo di neuroni presenti prima che i moscerini di schiudano. La diversita’ tra i vari tipi di cellule che compongono il nostro cervello puo’ essere pienamente compresa solo alla luce della loro storia evolutiva“,ha spiegato Claude Desplan della New York University.

Il team ha considerato i moscerini della frutta per comprendere la diversità delle cellule cerebrali, poichè il loro cervello può essere usato come sistema modello.

“Confrontando le cellule nel cervello degli esemplari adulti con quelli piu’ giovani abbiamo creato un atlante dello sviluppo, e il sequenziamento dell’mRNA a cellula singola ci ha permesso di sequenziare la proteina da piu’ di 250mila singole cellule“, ha aggiunto Desplan.

“I nostri set di dati rappresentano quasi completamente la diversita’ neuronale nota dei lobi ottici e queste informazioni potranno essere utili come paradigma per comprendere lo sviluppo del cervello tra le specie. Questo atlante rappresenta una fondamentale risorsa per la comunita’ di ricerca“, ha continuato Neset Ozel, collega e coautore di Desplan.

“Non comprendiamo ancora la funzione di questi neuroni, chiamati cellule di Cajal-Retzius, ma nel cervello dei mammiferi esistono cellule cerebrali con funzioni simili, fondamentali per il corretto sviluppo del cervello. Abbiamo anche notato che i neuroni mostrano i piu’ alti livelli di diversita’ molecolare durante lo sviluppo, consentendo alle cellule di formare connessioni con unita’ biologiche specifiche“, ha affermato ancora Felix Simon, studente di dottorato presso la New York University e terza firma dell’articolo.

“Questo ha implicazioni significative negli studi in campo neurologico saranno necessari ulteriori studi per approfondire questi risultati, ma abbiamo anche scoperto che i neuroni che sembrano identici nella forma possono esprimere diversi set di geni in base alla posizione nel cervello, il che potrebbe fornire diverse informazioni visive agli insetti“, ha concluso Ozel.