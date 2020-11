Scossa di terremoto magnitudo 5.5 in Pakistan: tanta paura ma nessuna vittima

Un terremoto magnitudo 5.5 ha scosso alle 02:52 UTC il sudovest del Pakistan, la regione del Baluchistan: al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS, l’epicentro è stato localizzato 15 km sud-sudovest da Alik Ghund (Pakistan), ad una profondità di di 12,1 km.

Il sisma è stato avvertito anche a Pishin, Harnai e in altre zone del Baluchistan, ma soprattutto a Quetta, dove la gente è scesa in strada in preda alla paura.

L’autorità di gestione dei disastri ha precisato di essere al lavoro per capire se il sisma ha causato danni nei distretti colpiti.

Quetta fu devastata da un violento terremoto nel 1935.