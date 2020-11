Scuola chiusa, l’allarme degli psicologi: “inevitabili problematiche e rischi psicologici” per gli studenti

La chiusura delle scuole, con lo stravolgimento delle abitudini dei più giovani e con il ricorso prolungato alla didattica a distanza, stanno causando “inevitabili problematiche e rischi di carattere psicologico” per gli studenti. E’ quanto sottolineato oggi dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari, nell’incontro avuto oggi con la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Al centro del colloquio – riferisce una nota – la necessità di rafforzare la collaborazione tra il mondo della scuola e gli psicologi italiani per assicurare un supporto a tutti gli operatori del settore e agli studenti, soprattutto in merito alle crescenti forme di disagio che si registrano a causa dell’emergenza sanitaria in corso.