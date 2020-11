Nel prossimo Dpcm probabili scuole chiuse fino all’11 gennaio: è ‘braccio di ferro’ tra Azzolina e Speranza

Il ministro Azzolina ci ha provato fino alla fine, ma ora si è rassegnata: le scuole resteranno chiuse fino almeno a gennaio 2021. Le superiori di secondo grado sono chiuse in tutto il Paese dal 6 novembre scorso, e le seconde e terze medie sono in Didattica a Distanza nelle sette regioni rosse. Dunque Lucia Azzolina ha recentemente detto: “Non me la sento di dare una data di riapertura, questi sono giorni molto delicati. Spero in un ritorno graduale a scuola. Di certo, non si rientrerà tutti in classe, la data del 4 dicembre è troppo vicina per poter programmare ogni cosa”.

Nei giorni scorsi si è paventata la possibilità di un possibile rientro in classe a dicembre per tutti gli alunni di Licei e Istituti, oltre che delle Medie in sette regioni, ma l’idea è stata subito abbandonata: gli studenti italiani torneranno a scuola solo nel 2021, come spiega l’edizione oggi in edicola de “La Repubblica”.

Il prossimo 3 dicembre verrà emesso un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, nel quale sarà specificato cosa si potrà fare e cosa no per Natale. Il dibattito è molto e teso e verte soprattutto su come e cosa riaprire. Nell’ultimo Consiglio dei Ministri di venerdì sera Azzolina ha messo sul tavolo la questione: “Se riaprono negozi e piste di sci riapriamo anche la scuola”. Ma così non potrà essere. Le scuole per tutto il mese di dicembre resteranno chiuse e si proseguirà con la didattica a distanza.

A sostenerlo è in particolare il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha ipotizzato come data per il rientro in classe l’11 gennaio 2021. Data stata scelta in base al fatto che l’Epifania cade di mercoledì ed è tecnicamente più facile ripartire di lunedì che durante la settimana. Ma c’è un altro dubbio: ciò accadrà solo se i dati della curva di crescita si assesteranno e le zone rosse saranno ridotte almeno ad arancioni. La promessa di Conte alla Azzolina è che nel primo DPCM utile, dopo quello che regolerà il Natale, ci sarà l’indicazione delle modalità per il rientro in classe.