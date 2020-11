“Penso che sia rischioso aprire la scuola per chiudere subito dopo: se si apre il 9 e si chiude il 22, sono 12, 13 giorni. Ne vale la pena di rischiare per un flash pre-natalizio? Concentriamoci piuttosto in un’apertura piu’ solida dopo l’Epifania se possibile. Sono per la scuola in presenza, ma spero non stia diventando un discorso di puntiglio politico”. Cosi’ il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso del consueto punto stampa quotidiano.