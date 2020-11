Lo stile di vita del campione: 6 pasti al giorno e diversi sonnellini, i segreti di Cristiano Ronaldo

Ogni campione ha i suoi ‘segreti’, che siano gesti scaramantici prima di una gara importante, routine particolari o diete specifiche. Cristiano Ronaldo, campione portoghese, attuale attaccante della Juventus, affronta le sue giornate sempre allo stesso modo ed il suo segreto sta nel cibo e nel… sonno.

CR7, secondo ESPNFC e AS, mangia fino a 6 volte al giorno: colazione, uno spuntino a metà mattina, due pranzi e due cene a basso contenuto di grassi e ad alto contenuto proteico. Inoltre, alla base del successo del portoghese c’è anche una adeguata strategia del sonno: Ronaldo, segue i consigli dell’esperto del sonno Nick Littlehales, secondo il quale bisognerebbe fare cinque dormite di 90 minuti ogni giorno.

In cosa consiste la dieta di Ronaldo? A colazione prosciutto e formaggio ed un contorno di yogurt. A metà mattinata un toast di avocado. I pranzi sono divisi in un primo pranzo a base di pollo e insalata ed un secondo con pesce accompagnato da insalata, uova e olive.

A cena, infine, Ronaldo opta per una mangiata di pesce, o di carne, dividendo anche questa in due parti. Una dieta perfetta per lo stile di vita del campione portoghese. Il tutto accompagnato da 5 dormite di 90 minuti al giorno: “Non è un pisolino. Non è per le persone anziane che guardano la Tv. È un modo per dormire di meno, per migliorare il recupero”, ha spiegato Littlehales a Football Whisper.