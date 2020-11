Che sapore hanno un habitat alpino e uno mediterraneo? Selvatiq presenta due nuove bevande analcoliche per un’esperienza di gusto inedita

La proposta di beverage non convenzionale di Selvatiq si arricchisce di due nuove proposte: il brand presenta le sode Mediterranean Coast e Alpine Forest, due bevande rivoluzionarie nel concetto e nelle caratteristiche, sintesi dei valori fondanti della filosofia e dell’attività dell’azienda, tra ricerca scientifica e sostenibilità.

Selvatiq nasce dall’incontro tra Valeria Margherita Mosca, fondatrice di Wood*ing wild Food Lab – il più importante laboratorio di ricerca sull’utilizzo del cibo selvatico per l’alimentazione umana, di cui fa parte anche Stefano Tosoni, esperto di progetti speciali rivolti alla sostenibilità – e Charles Lanthier, imprenditore esperto nel lancio di bevande non convenzionali. Dopo aver presentato, a febbraio scorso, la prima linea di Wild Nomadic Spirits (che comprende un gin, un vermouth e un bitter), le attività di ricerca e lo spirito di avventura hanno portato i creatori del brand sulle coste più selvagge del Mediterrano e nelle foreste alpine.

Il risultato sono due bevande analcoliche dai sapori inediti, a base di foglie di fico e abete rosso. Come vuole la filosofia del brand, le nuove sode sono la concretizzazione di un concetto rivoluzionario: realizzare un prodotto frutto della reale sinergia tra uomo e ambiente.

Dalle coste del Mediterraneo alle foreste alpine

La soda Mediterranean Coast nasce dalle foglie degli alberi di fico selvatico, che colorano e popolano abbondanti le coste mediterranee. Il raccolto prende le mosse dall’idea di dare nuova vita alle foglie di un albero invasivo, generalmente utilizzato per i suoi frutti; un approccio che aiuta a riflettere sul confronto con la biodiversità, la sua tutela e l’utilizzo delle differenti parti di piante selvatiche che sono diventate in alcuni casi tipiche delle colture estensive. Le caratteristiche delle foglie, facilmente riconoscibili grazie alla particolare forma, danno vita a un estratto naturale che rende la bevanda analcolica piacevole e suggestiva. Una soda fresca e aromatica dai toni fruttati e sorprendentemente tropicali che ricordano l’acqua di cocco, la vaniglia e la nocciola.

Più fresca e citrica, balsamica e leggermente amara, Alpine Forest porta nel sapore e negli ingredienti tutti i colori e gli odori della foresta alpina: è infatti prodotta utilizzando proprio ciò che chi tutela e salvaguarda questo ambiente naturale ritiene necessario eliminare. I rami freschi di abete rosso vengono raccolti proprio dove gli enti forestali li radunano o dove cadono spontaneamente, in una sinergia perfetta tra uomo e foresta.

Grazie alle note piacevolmente aromatiche, al gusto inedito e alla composizione a base di soli ingredienti naturali, le sode Mediterranean Coast e Alpine Forest si rivolgono agli amanti della natura e delle attività all’aria aperta, ma anche a chi desidera un’esperienza di gusto ricercata, bilanciata e una scelta sostenibile. Le nuove bevande analcoliche sono pensate per essere gustate lisce, fredde e on the rock in qualsiasi momento della giornata, oppure in miscelazione per un long drink accattivante, magari proprio con il Selvatiq Beyond Gin, per l’esperienza di un gin tonic wild e sostenibile.

La scelta clean label di Selvatiq

Realizzate con base di estratto naturale di foglie di fico e aghi di abete rosso raccolte a mano direttamenrte negli habitat in cui sono abbondanti, le sode Selvatiq sono al 100% naturali e senza conservanti. Vantano una composizione eccezionale per la naturalità degli ingredienti e le caratteristiche organolettiche; oltre all’estratto caratterizzante, le sode sono addizionate solo di acqua minerale, zucchero di canna bio (in quantità modeste, solo 4 gr per 100 ml, per una bevanda non solo piacevole al palato ma anche sana), e succo di limone biologico, con una leggera gasatura, che ne amplifica il potere dissetante completando la piacevole esperienza al palato.Responsabilità, il miglior ingrediente delle bevande Selvatiq

La responsabilità è il più nobile degli ingredienti che compongono le proposte Selvatiq; con la creazione di ciascuna bevanda, grazie al particolare approccio, il brand non si limita a rispettare l’ambiente, ma si impegna attivamente per salvaguardarlo, con l’obiettivo di favorire e proteggere l’identità e la biodiversità di ogni territorio. La sostenibilità di ogni bevanda passa per la scelta e l’utilizzo degli ingredienti, studiati, selezionati e raccolti con un approccio conservativo e in un’ottica di cooperazione con la natura, ma anche nelle lavorazioni, che prevedono unicamente ingredienti biologici e naturali. L’attenzione nei confronti dell’ambiente continua anche a valle della produzione, con scelte di packaging dalle caratteristiche virtuose: vetro riciclato per gli spirits e alluminio 100% riciclabile per le lattine, fino ad un pack no-glue, tanto che l’etichetta delle nuove sode è applicata a mano con due piccoli adesivi ai lati.

Mediterranean Coast e Alpine Forest sono solo le prime sode di una serie di altre bevande rappresentative di tanti habitat diversi con sapori nuovi e stupefacenti, frutto di una cooperazione sempre più profonda con l’ambiente naturale.