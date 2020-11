“Masturbati per te stessa”, Lily Allen lancia il suo nuovo sex toy Liberty

“Sono davvero entusiasta di presentarvi il mio sex toy personale! Si chiama Liberty ed è già in commercio. Womanizer ha cambiato la mia vita, per questo oggi voglio condividere con voi la mia esperienza. Le donne non dovrebbero vergognarsi della propria sessualità: tutte meritiamo di provare piacere. Spero che questo piccolo giocattolo vi aiuti in questo senso“, con queste parole Lily Allen ha annunciato l’uscita di un sex toys realizzato insieme al brand Womanizer.

“Masturbati per te stessa, fai diventare l’autoerotismo una priorità e il sesso con il tuo partner un accompagnamento. Ho sposato mio marito cinque settimane fa e non lo vedo da quando è andato in tour negli Stati Uniti. A meno che non voglia dimenticarmi del piacere per tutto il tempo in cui non sono con lui, non vedo perché non possa fare da me“, ha dichiarato ai microfoni di Cosmopolitan UK la cantante per lanciare il nuovo Womanizer Liberty by Lily Allen.