Nuovo attacco di Sgarbi a Conte: “uno stronzo che fa il premier! Che ti venga nel buco del culo il Covid” [VIDEO]

Sgarbi, si sa, è uno che non le manda a dire a nessuno, nemmeno al Presidente del Consiglio. Sul profilo ufficiale Facebook del noto critico d’arte è online da qualche ora un video nel quale Sgarbi critica duramente le dichiarazioni di oggi di Giuseppe Conte, riguardanti le prossime settimane ed in particolar modo le feste natalizie.

“C’è qualcosa che un premier non ci può dire e non ci deve dire. No con le prediche, con le raccomandazioni di uno stronzo che fa il presidente del Consiglio e non deve guardare nel mio letto nè nel nostro, deve guardare a casa sua e agli amici suoi e non pensare ai cazzi miei”, ha affermato Sgarbi.

Un Natale sobrio ha affermato o ggi Conte: “Chi cazzo sei per dirlo te? Che vuol dire sobrietà, sii sobrio tu che butti soldi per cretinate dai monopattini e mille stronzate per cui spendi danari che non hai“, ha esclamato Sgarbi.

No a baci ed abbracci ha aggiunto il Premier: “Ma che cazzo vuoi? Ma quando tu hai fatto fare il tampone e uno scopre che uno non è contagiato dobbiamo andare a vedere cosa fa nel suo letto devi venire nel mio letto, non ti voglio, fuori dai coglioni“, ha commentato il critico.

“Ora tutto questo perchè sei convinto di potermi spiegare quello che devo fare io, ma per cosa verifichiamo di non essere contagiosi se dobbiamo stare attenti a fare l’amore, che un giovane contagiato abbracci suo nonno è pericoloso per il nonno, ma non che mi dici cosa devo fare a Natale. Tu non hai il buon senso, a te il covid ti verrà, tanto ne hai paura che ti verrà. E ti venga nel buco del culo il covid“, ha concluso Sgarbi.