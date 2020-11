Si addormenta cucinando e distrugge un appartamento: le fiamme hanno invaso tutta l’abitazione

Un appartamento avvolta dalle fiamme. E’ accaduto in un’abitazione all’ultimo piano di una palazzina, completamente distrutto da un incendio innescatosi nella tarda serata di ieri. Il proprietario dell’abitazione, 45 anni, è rimasto lievemente ferito ad una mano. Ai soccorsi ha dichiarato di essersi addormentato mentre cucinava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) e i vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate dopo oltre due ore di lavoro e la palazzina è stata evacuata. Questa mattina avranno luogo gli accertamenti per risalire alle effettive cause del rogo e capire se la versione fornita dal proprietario sia attendibile.