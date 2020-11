Coronavirus, si può andare al mercato dopo il nuovo Dpcm? Ecco quali rimangono chiusi e quali no

Il nuovo Dpcm ha lasciato tantissimi dubbi in relazione alle misure restrittive da rispettare nelle zone gialle, arancioni e rosse. Tra i tanti dubbi ce n’è uno legato ai mercati: è’ possibile andare al mercato? Sono aperti? “Relativamente al richiamo ai mercati, va chiarito che la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto. I mercati all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive“, questa la nota del Viminale in una circolare rivolta ai prefetti della Repubblica e ai commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano e al presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta.