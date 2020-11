Pescare? Adesso si può anche nelle zone rosse: arriva il chiarimento del Dipartimento per lo sport [DOCUMENTO]

Finalmente i pescatori hanno il ‘verdetto finale’: dopo l’insistenza della Fipsas che ha chiesto dei chiarimenti a seguito della confusione creata dal Governo, che nelle Faq legate al Dpcm del 3 novembre scriveva che non si può andare a pescare nelle zone rosse, il Dipartimento per lo Sport ha fatto chiarezza. “Caro Presidente, Le confermo che è in corso la revisione delle FAQ del Governo relative all’applicazione del DPCM del 3 novembre u.s. nelle diverse aree del notro paese, in base allo scenario di gravità e livello di rischio che le caratterizza. Nelle more della pubblicazione delle citate modifiche e integrazioni sul sito del Governo, le rappresento che in materia di pesca sportiva resta valida la FAQ n.8 della sezione “sport individuali” presente sul sito del Dipartimento per lo sport. Un cordiale saluto, Giuseppe Pierro“, questa la risposta ricevuta dal Presidente della FIPSAS.

“ ARRIVATO IL CHIARIMENTO DAL DIPARTIMENTO DELLO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PESCA SPORTIVA CONSENTITA NEL COMUNE DI RESIDENZA NELLE ZONE ROSSE.

PESCA SPORTIVA CONSENTITA NEL COMUNE DI RESIDENZA NELLE ZONE ARANCIONI E FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA SE NON PRATICABILE NEL PROPRIO COMUNE.

Ecco la NOTA UFFICIALE, inviata dal dott. Giuseppe Pierro, Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla possibilità di praticare la pesca sportiva nelle differenti zone d’Italia. Sull’equivoco generato dalla presenza di due differenti risposte alle Faq presenti nei due siti istituzionali (del Dipartimento per lo sport e del Governo), l’interpretazione corretta e quindi quella da tenere in considerazione , come anticipato da FIPSAS e FIOPS nei giorni scorsi, è quella del Dipartimento per lo sport consultabile al seguente link: http://www.sport.governo.it/…/faq-al-dpcm-del-3…/” si legge sulla pagina Facebook della FIPSAS.

E’ possibile quindi pescare anche nelle zone rosse, purchè non si esca dal comune (muniti di autocertificazione). Rispettando quindi le norme di spostamento del nuovo Dpcm. Per quanto riguarda le zone arancioni si può pescare anche fuori dal comune se l’attività non è praticabile nel proprio comune.