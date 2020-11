Singolare operazione di salvataggio a Roma: 30 tori rimangono incastrati dopo incidente

Insolita operazione di salvataggio dei vigili del fuoco a Roma: nella tarda serata di ieri due autogru e una squadra sono intervenute nel Comune di Manziana, in via Canale, per soccorrere 30 tori che viaggiavano a bordo di un camion che, a causa di un problema meccanico, ha rischiato di ribaltarsi.

Nell’incidente alcuni animali sono finiti con le zampe incastrate nelle feritoie delle sponde: particolarmente complicata la messa in sicurezza del carico e del mezzo.