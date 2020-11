Smartphone economici: su Amazon tantissimi sconti col Black Friday anticipato

Natale è alle porte! Manca poco più di un mese all’amatissima festività: complice anche l’emergenza coronavirus, nelle case si respira già aria natalizia, con alberi già montati e addobbati, festoni e luci. Nonostante la paura di un nuovo lockdown, lo spirito natalizio non è andato perso, anzi, per rendere la magia più duratura, in tantissimi hanno anticipato i preparativi.

Sono in tantissimi anche coloro che anticipano anche i regali. Non tutti amano lo shopping dell’ultimo momento e sono sempre più numerose le persone che preferiscono avere tutti i regali già sotto l’albero con largo anticipo, in modo da potersi godere pienamente gli ultimi giorni pre-natalizi.

Per chi ha intenzione di fare regali tecnologici, Amazon mette in offerta tantissimi prodotti, tra cui diversi smartphone, alcuni dei quali adattissimi anche ai più avanti con l’età e ai più piccini. Super sconti sul famoso e-commerce, che mette in offerta anche modelli di Xiamo e Oppo. Indispensabili, ancor di più durante l’emergenza coronavirus, per messaggi, chiamate e videochiamate con parenti e amici, ma anche per lavoro e lezioni scolastiche e per passatempo con giochi e hobby.

Ecco tutte le offerte di Amazon sugli Smartphone:

Blackview BV9100 smartphone rugged:

Schermo: 6.3″ FHD+ IPS waterdrop display, 1080*2340, 19.5:9

Batteria: 13000mAh, 5V/6A, 30W, Type-C, OTG

Telecamera: Telecamera posteriore 16MP + 0.3MP, fotocamera frontale da 16MP

Memoria: 4GB RAM + 64GB ROM (SD 128GB, Not Included)

Sistema: Android 9.0 Pie, MT6765, 2.3GHz

Slot per Tre Carte: Nano SIM 1 + Nano SIM 2 o Nano SIM + Micro-SD

WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth: BT 5.0

Funzioni: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Bussola, WIFI, Hotspot, Bluetooth, Face ID, Fingerprint, FM Radio, E-mail, Torcia Elettrica, Test di Rumorosità, Misurazione Dell’altezza, Lente d’ingrandimento, Contapassi, Piombo, Goniometro, Immagine Sospesa, Livello, NFC, SOS

2G: B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900)

3G: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900)

4G: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B12, B17(700), B18(850), B19(850), B20(800), B25(1900), B26(850), B40(2300), B66

Modalità Fotocamera Subacquea

Doppia Fotocamera Posteriore da 16MP

Fotocamera Frontale da 16MP

Ulefone Note 7 Smartphone:

Perfetto per tutti i bambini, adolescenti, anziani, amici, genitori e persone che non hanno mai utilizzato uno smartphone. o chi vuole usarlo come secondo smartphone. È adatto a persone che devono solo effettuare chiamate di base, inviare messaggi, cercare in Internet, ecc.

Tre fotocamere posteriori: 8MP + 2MP + 2MP

Display: 6.1 “HD 19.2: 9 (600 * 1280)

Tre slot per schede: Nano sim * 1 + Micro sim * 1 + TF Card

Sistema: Quad-core Android 9.0

Memoria: 1GB di RAM + 16GB di ROM, memoria SD fino a 128 GB

Bande di frequenza: 2G GSM (B2/3/5/8) (850/900/1800/1900MHz)

Bande di frequenza: 3G WCDMA (B1/2/5/8) (850/900/1900/2100MHz)

Batteria: 3500mAh

Altre caratteristiche: Face Unlock, GPS, WIFI, Bluetooth, Hotspot, FM, E-mail

Umidigi F2

Sistema operativo: Android 10

Display: 6.39” FHD + (2340 x 1080)

RAM+ROM: 6GB+256GB

Camera Frontale: Pop-up Selfie Camera

Camera Primaria: 48MP AI Quad Camera

Processore: Helio G90T

Sblocco: Sotto al Display

Batteria: 4680 mAh

Ricarica: 18W

CUBOT King Kong Mini Rugged (per bambini e anziani)

Dimensioni dello schermo: 4 pollici

Risoluzione dello schermo: 1080×540

CPU: MT6761 Quad-Core 2.0 GHz

Memoria esterna: scheda TF fino a 128 GB (non inclusa)

RAM: 3 GB

ROM: 32 GB

Slot per scheda SIM: Dual SIM, Dual Standby

Tipo di scheda SIM: Nano SIM card + Nano SIM card

Tipo: Dual SIM 4G smartphone

Sistema operativo: Android 9

Fotocamera posteriore: 13.0MP

Fotocamera anteriore: 8.0 MP

Funzioni aggiuntive: Allarme, Bluetooth, Browser, Calcolatrice, Calendario, Fotocamera, E-book, Riconoscimento impronte digitali, GPS, Sistema sensore di gravità, Sistema sensore luminoso, MP3, MP4, Notifica, Persone, Sensore di prossimità, WiFi

Versione Bluetooth: Bluetooth4.2

Batteria(mAh): 2000 mAh

Xiaomi Mi 10T Lite

Modello: Mi 10T Lite

Dimensioni prodotto: 16.53 x 7.68 x 0.9 cm; 540 grammi

Pile: 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Model Year: 2020

RAM: 6 GB

Capacità di Memoria: 6 GB

Dimensioni della memoria flash installata 64 modificatore sconosciuto

Capacità memoria digitale 64 GB

Sistema operativo: Android 10.0

Marchio processore: Qualcomm

Componenti inclusi: Strumento estrazione SIM, Adattatore da Type-C a Jack 3.5mm, Cavo USB Type-C, Adattatore di corrente, Mi 10T Lite

Dimensione schermo 6.67 Pollici

Display LCD

Risoluzione sensore ottico 64 MP

Tipo di connettori Wi-Fi, USB, NFC

Input umano interfaccia Bottoni

Fattore di forma Smartphone

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Tecnologia di connettività NFC

Dimensione Schermo 6.53 pollici

Dimensioni dell’articolo 5.00 x 7.80 x 15.40 cm

Capacità di immagazzinamento dati della memoria 6GB

Sistema operativo Android

Sensore di risoluzione ottica 64 megapixel

Fotocamera quad da 64 MP. Telecamera selfie da 20 MP ad altissima risoluzione Modalità ritratto con AI e regolazione sfocatura dello sfondo Selfie perfetti in qualsiasi momento Modalità bellezza ottimizzata per scattare foto e registrare video. La modalità Ritratto consente di regolare la sfocatura dello sfondo e di scattare selfie professionali.

Xiaomi Redmi Note 9 PRO

Dimensioni dello schermo 6.67 Pollici

Operating System Android

Capacità di memoria 6 GB

Processore octa-core qualcom snapdragon 720g; 6.67” fhd+ dotdisplay

Frequenza fino a 2.3 ghz

Batteria da 5020 mAh; 30w fast charging

Sistema operativo miui 11

Auricolari non inclusi

Sensore di risoluzione ottica 64 megapixel

OnePlus 7T Smartphone

Dimensioni dello schermo 16.6 Centimetri

Sistema operativo Android

Capacità di memoria 256 GB

Super smooth display – alta risoluzione con refresh rate a 90-hz – scorri tra le app con la massima fluidità

16.6 cm / 6.55” schermo amoled – esperienza multimediale mozzafiato, risposta al tocco istantanea, più velocità e chiarezza affascinante

Tripla camera ultra chiara – 48mp camera principale, 2x zoom, grandangolo 16mp e camera frontale 16mp, nightscape 2.0, photo studio personale

RAM 8 GB

Memoria interna 128 GB

Processore qualcomm snapdragon 855+ ad alta performance

Batteria da 3800 mah

Sistema operativo Android q

Tecnologia cellulari: 4g, 3g, nfc, umts, 2g, bluetooth, hspa+, edge, gprs, wifi, lte, gsm

OnePlus 8 Pro Smartphone Glacial Green 6.78” 3D Fluid AMOLED

Dimensioni dello schermo 6.78 Pollici

Operating System Android

Fotocamera quadrupla ultra nitida – fotocamera principale 48mp, 3x hybrid zoom, ultra quadrangolo 48mp, teleobiettivo 8mp, lente IR 5mp e fotocamera frontale 16mp; super slow motion fino a 960 fps ti farà vedere cose mai viste prima

RAM 12 GB

Memoria Interna 256 GB

Processore ad alte prestazioni qualcomm snapdragon 865 con connettività 5g

Batteria 4510 mAh – ricarica veloce senza fili e tecnologia warp charge 30t (pronto in 20 minuti)

Sistema operativo android 10

OnePlus con Alexa integrato offre l’accesso libero ad Alexa.

NOKIA 5.1 PLUS Dual-SIM Black

Dimensioni dello schermo 5.8 Pollici

Sistema operativo Android

Capacità di memoria 3 GB

Display 19:9 HD+ da 5.8”, da bordo a bordo

Fotocamera principale da 13 MP PDAF e camera secondaria da 5MP Camera frontale da 8MP

Processore MediaTek Helio P60 a 8 core più avanzato di sempre per prestazioni e consumo energetico ottimizzato, perfetto per giocare, navigare e fare quello che più ti piace.

Assistente Google

OPPO Find X2 Neo

Dimensioni dello schermo 6.5 Pollici

Sistema operativo Android

Capacità di memoria 12 GB

Processore Qualcomm snapdragon 765G e il SoC con 5G integrato

Schermo curvo a 90Hz, per un’esperienza visiva sempre fluida

Ricarica Flash VOOC 4.0

OPPO Find X2 Lite

Dimensioni dello schermo 6.4 Pollici

Sistema operativo Android

Capacità di memoria 8 GB

Potenza e velocità con il SoC con 5G integrato e Qualcomm Snapdragon 765G

Ricarica Flash VOOC 4.0 e batteria da 4025mAh

Quad Camera Ultra Clear 48MP

Sistema Operativo ColorOS 7, con una nuova interfaccia fluida ed elegante e nuove funzioni smart