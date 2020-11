Smog, ad Ancona Pm10 sotto limiti dopo il maltempo: revocata ordinanza

“E’ stata revocata oggi l’Ordinanza Dirigenziale in materia di inquinamento ambientale con le misure integrative adottate dall’Amministrazione comunale di Ancona il 13 novembre scorso per ridurre la concentrazione degli inquinanti in aria, a seguito di superamento di valori limite giornalieri”. Lo fa sapere il Comune.

“L’amministrazione – prosegue – ha difatti preso atto della nota Arpam pervenuta nel pomeriggio di ieri, che dichiara che dopo il cambiamento radicale delle condizioni meteo dei 2 giorni scorsi ed in particolare delle forti piogge, i livelli di concentrazione di pm10 nella citta’ di Ancona sono rientrati al di sotto del limite di 50 ug/m3 previsto dalla normativa e quindi – conclude – si puo’ considerare concluso l’episodio della scorsa settimana e il conseguente rientro ad una situazione di gestione ‘ordinaria'”.