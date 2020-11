Smog in Lombardia, Arpa: livelli di particolato molto alti a Milano, Bergamo e Brescia

Secondo Arpa Lombardia, rimane molto alta la concentrazione di polveri sottili nelle provincie di Milano, Bergamo e Brescia: l’Indice di qualità dell’aria (Iqa) relativo a sabato scorso si è attestato all’ultimo dei cinque livelli previsti (“molto scarsa”), con una media giornaliera registrata a Milano di PM10 e il PM2.5 arrivata a 83 e 62 microgrammi per metro cubo d’aria contro le soglie fissate a 50 e 25 microgrammi.

Arpa regionale segnala una situazione solo di poco migliore a Bergamo, dove la media giornaliera di Pm10 è stata di 75 microgrammi e il Pm2.5 di 58, e a Brescia con 66 e 54.

Ieri le centraline hanno registrato a Milano i seguenti valori: 64 in Marche, 67 in Pascal, 72 in Senato e 61 al Verziere. Mentre nell’hinterland, Pioltello-Limito è arrivato a 74, Cassano d’Adda a 59, Magenta a 65 e Turbigo a 57.