Dopo qualche giorno di tregua, torna a peggiorare la qualità dell’area in Lombardia, in particolare nelle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Monza, Cremona e Mantova: Arpa Lombardia ha reso noto che le centraline a Milano ieri hanno registrato una media di PM10 tra i 62 microgrammi per metro cubo d’aria al Verziere e i 71 in Pascal, a fronte di una soglia fissata a 50 microgrammi. Situazione simile in provincia, con Pioltello-Limito a 73, Cassano d’Adda a 50 e Magenta a 65.