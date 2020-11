Smog Lombardia: a Milano valori Pm10 ancora il doppio rispetto ai limiti per il secondo giorno consecutivo

Altro giorno di sforamento del Pm10 a Milano. I valori, in tutte le centraline eccetto quella al Verziere, hanno doppiato per il secondo giorno consecutivo, la soglia limite dei 50 microgrammi al metro cubo. Nella giornata di venerdì le centraline hanno registrato 106 microgrammi al metro cubo in via Senato, 101 in Pascal e 103 in viale Marche. Al Verziere invece si è fermata a 91 microgrammi. In provincia, valori pari al doppio dei limiti a Pioltello (107) e Monza (106) e Merate (100), mentre si sono fermati poco sopra i limiti a Varese (52) e Turbigo (59) La qualità dell’aria relativa alla giornata del 26 novembre, secondo l’Indice Iqa elaborato dall’Arpa, resta “molto scarsa” con una media giornaliera di 90 microgrammi al metro cubo per il Pm10 e di 62 per il Pm2.5.