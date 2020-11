Smog Milano: ieri PM10 poco oltre la soglia massima

A Milano ieri i livelli di PM10 si sono assestati poco oltreil limite massimo dei 50 microgrammi per metro cubo d’aria.

Secondo Arpa Lombardia, le centraline in città hanno registrato 57 microgrammi in Marche, 51 in Pascal, 60 in Senato e 52 al Verziere, mentre quelle nell’hinterland si sono attestate sotto soglia.