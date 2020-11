Smog: a Milano PM10 in aumento, ieri toccati 74 microgrammi

Arpa Lombardia ha rilevato livelli di PM10 oltre la soglia a Milano: la media registrata ieri dalla centralina Pascal è arrivata a 74 microgrammi per metro cubo d’aria su una soglia massima di 50.

Anche le altre centraline poste a Milano hanno registrato ampi superamenti dei limiti del PM10: 68 in Marche, 71 in Senato e 69 al Verziere. Dati negativi anche in provincia, con Pioltello-Limito a 69, Magenta a 58 e Cassano d’Adda a 50 microgrammi per metro cubo d’aria.

I dati del PM2.5, relativi al 9 novembre, indicano una media giornaliera nella provincia di Milano di 40 microgrammi rispetto al valore limite fissato in 25.