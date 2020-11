Spazio, l’astronauta Luca Parmitano: “La forza della scienza può influenzare le relazioni internazionali”

“Sono rimasto affascinato da come la forza della scienza può influenzare le relazioni internazionali“: lo ha affermato l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, in occasione del suo intervento all’annuale Conferenza degli Addetti scientifici. “L’Agenzia Spaziale Europea è la più grande dimostrazione di collaborazione internazionale“.

“Così come lo spazio rappresenta quel sogno, quel faro che indica una direzione che coinvolge tutti i Paesi, allo stesso modo questa direzione può essere data da un grande progetto comune come quello della scienza e del desiderio di rispondere a domande e sfruttarlo per migliorare l’umanità,” ha sottolineato l’astronauta e colonnello dell’Aeronautica Militare.