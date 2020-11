Spazio: la Cina attiva sistema di antenne giganti per monitorare le missioni di esplorazione

Dopo quasi 2 anni di lavori, la Cina ha attivato il suo primo sistema a griglia di antenne giganti per il monitoraggio dello Spazio profondo: è stato realizzato presso la stazione di Kashgar del centro di controllo satellitare, nella Regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nell’area nordoccidentale del Paese.

Il sistema si compone di 4 antenne di 35 metri di diametro ciascuna, 3 delle quali di nuova costruzione: è stato sviluppato per migliorare il raggio di monitoraggio delle stazioni a terra e la sensibilità di ricezione dei dati per i progetti cinesi di esplorazione dello Spazio profondo.

Il sistema è già stato utilizzato per tracciare la sonda Tianwen-1 diretta su Marte e la sonda Chang’e-4 sulla Luna.

A fine mese la Cina lancerà un razzo Long March-5 Y5 con a bordo la sonda lunare Chang’e-5, e il sistema dovrebbe riuscire a monitorare anche questa missione.